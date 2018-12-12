Глава КХЛ: к нам не поступало официальных запросов от клуба из Гамбурга

Глава КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал, как проходят переговоры о вступлении в лигу европейских клубов.



«Я бы уже со следующего сезона включил иностранные клубы, но пока идут переговоры. Если руководствоваться тем, что говорит президент Федерации хоккея Германии, то клуб из Гамбурга в КХЛ — вполне реалистичный вариант. Но пока официальных запросов нам не поступало.



Такой вопрос был поднят два года назад, когда там закрывался профессиональный клуб Бундеслиги. Если мы принимаем западный клуб, то одна из действующих команд КХЛ будет исключена. То же самое произойдёт, если мы сочтём клуб из Азии более конкурентным, чем самый слабый действующий клуб КХЛ», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.