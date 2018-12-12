Чернышенко: я бы хоть завтра отменил лимит на легионеров в КХЛ

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал снятие с белорусских хоккеистов статуса легионеров и прокомментировал возможную отмену лимита в лиге.



«Как только Минспорт РФ примет решение по остальным представителям союзных республик, мы их тоже перестанем считать легионерами. Потому что КХЛ зарегистрирована на территории Российской федерации. Было бы интересно поднять дискуссию, узнать ваше персональное мнение и мнение ваших читателей, нужны ли нам такие ограничения на легионеров? Я бы хоть завтра отменил лимит на легионеров в КХЛ», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Ранее президент КХЛ назвал аутсайдеров нынешнего рейтинга. В группе риска находятся «Адмирал», «Северсталь» и «Амур».