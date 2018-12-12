В московском метро организуют трансляции матчей сборной России на КПК-2018

Матчи сборной России на Кубке Первого канала — 2018 можно будет посмотреть в московском метро, сообщает пресс-служба национальной команды.

Турнирная таблица общего зачёта Евротура сезона-2018/19

Трансляции игр будут организованы совместно с московским метрополитеном как на экранах в вестибюлях станций, так и в вагонах.

Сборная России работала на тренировке в следующих сочетаниях:

вратари Сорокин, Шестёркин, Бобков;



«белые» Нестеров – Василевский, Григоренко — Шалунов — Капризов;



«синие» Гавриков– Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;



«красные» Антипин — Педан, Телегин — Андронов — Плотников;



«зелёные» Блажиевский — Елесин, Слепышев — Каблуков — Кетов;



«оранжевые» Науменков, Кузьменко — Кадейкин — Локтионов.

Россияне проведут первый матч на турнире со Швецией, встреча состоится завтра, 13 декабря, в Москве, начало — в 18:45 мск. 15 декабря команда Ильи Воробьёва сыграет с чехами, а на следующий день — с финской сборной. Заключительный матч состоится на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.