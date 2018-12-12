В московском метро организуют трансляции матчей сборной России на КПК-2018

Матчи сборной России на Кубке Первого канала — 2018 можно будет посмотреть в московском метро, сообщает пресс-служба национальной команды.
Турнирная таблица общего зачёта Евротура сезона-2018/19
Трансляции игр будут организованы совместно с московским метрополитеном как на экранах в вестибюлях станций, так и в вагонах.
Сборная России работала на тренировке в следующих сочетаниях:
вратари Сорокин, Шестёркин, Бобков;
«белые» Нестеров – Василевский, Григоренко — Шалунов — Капризов;
«синие» Гавриков– Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
«красные» Антипин — Педан, Телегин — Андронов — Плотников;
«зелёные» Блажиевский — Елесин, Слепышев — Каблуков — Кетов;
«оранжевые» Науменков, Кузьменко — Кадейкин — Локтионов.
Россияне проведут первый матч на турнире со Швецией, встреча состоится завтра, 13 декабря, в Москве, начало — в 18:45 мск. 15 декабря команда Ильи Воробьёва сыграет с чехами, а на следующий день — с финской сборной. Заключительный матч состоится на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге.