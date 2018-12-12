Коллитон — о травме Анисимова: Артём играл хорошо. И ему, и команде не повезло

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон прокомментировал повреждение российского форварда Артёма Анисимова. Нападающего поместили в список травмированных по причине сотрясения мозга



«В последнее время Артём играл действительно хорошо. И ему, и команде очень не повезло. Но жизнь продолжается», — приводит слова Коллитона официальный сайт НХЛ.



Россиянин не сумел доиграть до конца матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (2:3). На первой минуте третьего периода Анисимов получил травму после силового приёма в исполнении защитника канадской команды Ши Уэбера. Позже у россиянина диагностировали сотрясение мозга, и он не отправился с командой на матч с «Виннипег Джетс».

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».