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Коллитон — о травме Анисимова: Артём играл хорошо. И ему, и команде не повезло

Коллитон — о травме Анисимова: Артём играл хорошо. И ему, и команде не повезло
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон прокомментировал повреждение российского форварда Артёма Анисимова. Нападающего поместили в список травмированных по причине сотрясения мозга

«В последнее время Артём играл действительно хорошо. И ему, и команде очень не повезло. Но жизнь продолжается», — приводит слова Коллитона официальный сайт НХЛ.

Россиянин не сумел доиграть до конца матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (2:3). На первой минуте третьего периода Анисимов получил травму после силового приёма в исполнении защитника канадской команды Ши Уэбера. Позже у россиянина диагностировали сотрясение мозга, и он не отправился с командой на матч с «Виннипег Джетс».

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».

«Чикаго» поместил Артёма Анисимова в список травмированных
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