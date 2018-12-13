Малкин забил один гол в последних девяти матчах, заработав полезность «-9»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 3:6.

Крайне неудачным образом сложилась игра для нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. В его активе показатель полезности «-4», 2 минуты штрафа и 4 броска в створ за 17 минут и 58 секунд, проведённых на льду (2.34 – в большинстве). В последних девяти матчах на счету российского форварда всего 4 (1+3) очка при показателе полезности «-9».

В общей сложности в этом сезоне 32-летний Малкин сыграл 30 матчей, забросив 10 шайб и сделав 23 результативные передачи при полезности «-11». В среднем за матч Евгений проводит на льду 19 минут 5 секунд. За карьеру в НХЛ Малкин ни разу не завершал сезон с полезностью хуже, чем «-6» (сезон-2009/10).