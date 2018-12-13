Ничушкин завершил игру с «Анахаймом» с «-2», безголевая серия — 23 матча

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» дома сломил сопротивление «Даллас Старз» — 6:3.

Продолжается чёрная полоса в игре российского форварда «Далласа» Валерия Ничушкина. Перед матчем с «Анахаймом» он был переведён в первое звено к Тайлеру Сегину и Александру Радулову, однако он провёл на льду меньше 12 минут (11.56), успев заработать при этом показатель полезности «-2». Форвард продлил безголевую серию до 23 матчей со старта сезона. На счету Валерия 4 (0+4) очка в 23 играх «регулярки» при среднем игровом времени 12 минут 31 секунда и полезности «-3».

«Звёзды» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. В 31 матче подопечные Джима Монтгомери набрали 35 очков.