Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Ничушкин переведён в первое звено «Далласа», он не забил ни одного гола в сезоне

Ничушкин переведён в первое звено «Далласа», он не забил ни одного гола в сезоне
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Валерий Ничушкин начнёт матч с «Анахайм Дакс» в первом звене, сообщает в «Твиттере» журналист Мэттью Дефрэнкс.

23-летний россиянин будет играть в тройке с соотечественником Александром Радуловым и канадцем Тайлером Сегином. Ничушкин пропустил два предыдущих матча с «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс» по решению тренерского штаба. Это был первый случай в сезоне, когда россиянин пропустил две игры подряд по решению наставника.

На счету Валерия 4 (0+4) очка в 22 играх «регулярки» при среднем игровом времени 12 минут 33 секунды и показателе полезности «0».

«Звёзды» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. В 30 матчах подопечные Джима Монтгомери набрали 35 очков.

Валерий Ничушкин впервые в сезоне пропустит две игры подряд по решению тренера
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент