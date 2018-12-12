Ничушкин переведён в первое звено «Далласа», он не забил ни одного гола в сезоне

Нападающий «Даллас Старз» Валерий Ничушкин начнёт матч с «Анахайм Дакс» в первом звене, сообщает в «Твиттере» журналист Мэттью Дефрэнкс.



23-летний россиянин будет играть в тройке с соотечественником Александром Радуловым и канадцем Тайлером Сегином. Ничушкин пропустил два предыдущих матча с «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс» по решению тренерского штаба. Это был первый случай в сезоне, когда россиянин пропустил две игры подряд по решению наставника.



На счету Валерия 4 (0+4) очка в 22 играх «регулярки» при среднем игровом времени 12 минут 33 секунды и показателе полезности «0».



«Звёзды» занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. В 30 матчах подопечные Джима Монтгомери набрали 35 очков.