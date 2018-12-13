В ФХР не рассматривают возможность отмены лимита на легионеров в КХЛ

В Федерации хоккея России не поддерживают инициативу президента Континентальной хоккейной лиги Дмитрия Чернышенко отменить лимит на легионеров в лиге, заявил президент организации Владислав Третьяк.

«У нас сегодня дефицит хороших игроков. Когда у нас будет столько хоккеистов, сколько в Канаде, тогда мы будем иметь право отменить лимит. На сегодня у нас 100 тысяч игроков, поэтому пока мы эту возможность не рассматриваем», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Как только Минспорт РФ примет решение по остальным представителям союзных республик, мы их тоже перестанем считать легионерами. Я бы хоть завтра отменил лимит на легионеров в КХЛ», — ранее говорил Чернышенко.