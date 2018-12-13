Таварес: «Торонто» был совсем другим, когда Стэмкос решил в него не переходить

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился мнением о своём переходе в канадский клуб.



«Торонто» был в совсем ином виде, когда Стэмкос решил остаться в Тампе. Даже если бы я решил не уходить из «Нью-Йорка», мне было бы полезно узнать, с чем я имею дело, какие у меня могут быть перспективы. Он сделал то же самое, принял обдуманное решение и остался.



Всё здорово складывается. Мы достойно провели первую треть сезона, занимаем хорошее место. Люди здесь замечательные. Я хожу ужинать в рестораны или гуляю около дома, встречая людей, и никто ничего не говорит. Я просто занимаюсь своим делом. Мне не нужно повышенное внимание. Мне его хватает в моей нынешней ситуации», — цитирует форварда официальный сайт лиги.

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