«Автомобилист» обменял Егора Миловзорова в «Сибирь»

Екатеринбургский «Автомобилист» обменял нападающего Егора Миловзорова в «Сибирь», информирует официальный сайт новосибирской команды.



В текущем сезоне 31-летний Миловзоров принял участие в 30 матчах, записав в актив 13 (5+8) баллов при показателе полезности «+8» и восьми минутах штрафа.



Форвард — воспитанник «Сибири», за которую провёл 237 матчей. Также хоккеист выступал за клубы «Динамо» (Москва), «Югра» и «Нефтехимик», за который Егор провёл шесть сезонов. В конце сезона-2013/14 Миловзоров переходил в «Ак Барс», но сыграл всего 10 матчей и вернулся в Нижнекамск. Из «Нефтехимика» форвард вернулся в «Сибирь» в сезоне-2016/2017, летом 2017 года перебрался в Екатеринбург, где и находился по настоящее время.



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