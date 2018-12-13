«Тампа-Бэй» — «Торонто»: Василевский впервые сыграет после травмы

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский примет участие в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает официальный «твиттер» клуба со ссылкой на главного тренера команды Джона Купера. Встреча пройдёт 14 декабря, начало — 03:30 мск.



Это будет первый матч российского вратаря после перелома ступни, полученного 14 ноября.



24-летний голкипер принял участие в 13 встречах нынешнего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, девять из которых завершились победами. Василевский в среднем отражал 92,7% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,29.



Напомним, Василевский в прошлом сезоне вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу НХЛ. В прошлом регулярном чемпионате он сыграл в 65 матчах, одержав 44 победы при коэффициенте надёжности 2,62.



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