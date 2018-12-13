Швеция — Россия: перед матчем с торжественной речью выступила Татьяна Тарасова

Перед матчем Кубка Первого канала сборных России и Швеции под своды «ЦСКА-Арены» подняли стяг Анатолия Тарасова. Дочь легендарного тренера Татьяна Тарасова выступила с торжественной речью.



«Дорогие друзья! Поздравляю вас с началом прекрасного турнира! Желаю всем получить огромное удовольствие от игры. Мой отец придумал многое для хоккея в нашей стране, спасибо ему большое. Вся его жизнь была посвящена хоккею. Любите хоккей больше, чем себя», — сказала Тарасова.

Посмотреть видео также можно на «Чемпионате».



Напомним, сборная России вышла на матч в следующем составе:



Сорокин (Шестёркин)

Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Шалунов — Капризов;

Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

Антипин – Елесин, Телегин — Андронов (А) — Плотников (А);

Науменков — Василевский, Слепышев — Каблуков — Кетов (К), Кадейкин.