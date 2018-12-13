Журналист: в «Сент-Луисе» доступны для обмена все, даже Тарасенко

Журналист Джереми Рутерфорд сообщил, что в клубе «Сент-Луис Блюз» каждый игрок доступен для обмена.



«Несколько генеральных менеджеров сказали, что в списке обменов «Сент-Луиса» есть большие имена. Доступны все. Даже Владимир Тарасенко», — приводит слова журналиста Bar Down.

В домашней игре с «Флоридой Пантерз» (4:3) российский форвард не сумел отметиться результативными действиями, он не может набрать очки уже на протяжении пяти игр. Тарасенко провёл на льду 18 минут 27 секунд, заработав показатель полезности «–2». В последних пяти встречах суммарный показатель полезности Владимира составляет «–9».



В нынешнем сезоне Тарасенко провёл 29 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 (9+11) очков. Последний раз Владимир набирал очки в игре с «Колорадо Эвеланш», которая состоялась в конце ноября. В той встрече он отметился результативным броском.