И. Воробьёв: хорошо, что в матче со Швецией у России был голливудский конец

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги встречи со сборной Швеции на Кубке Первого канала (3:2 Б).



«Первый период довольно хорошим получился. Но нам забили такие голы… Первый вообще от конька. Потом мы героически вытащили. Хорошо, что был голливудский конец. Как так получилось, что нам пришлось отыгрываться? Это хоккей. Они забили два гола, нам пришлось вытаскивать матч. Давайте не будем искать оправданий. Работаем дальше», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

С призраком Дацюка и клоном Умарка. Россия спаслась с 0:2! Кубок Первого канала начался с победы над Швецией.

Шведская команда открыла счёт на 6-й минуте встречи — точным броском отметился Том Нильссон. Во втором периоде подопечные Рикарда Грёнборга упрочили преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе Класа Дальбека. На старте третьего периода сборная России сумела сравнять счёт — Михаил Григоренко и Владислав Гавриков забили с разницей в 61 секунду. Остаток основного времени и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов сильнее оказались россияне, победный буллит реализовал Михаил Григоренко.