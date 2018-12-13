Кожевников — об удалениях россиян: недорабатываем ногами, наша старая проблема

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России над Швецией (3:2 Б).



«Нормально играли. Новая команда, новые связи – неплохо. Не всех ещё попробовали, не у всех получается. Получается у тех, у кого и в чемпионате всё получается. Проснулись – не проснулись, игра разная бывает. Задавили только в третьем периоде, но мы не знаем, какая тактика была, может, вытаскивали силы. Шведы два периода держали шайбу, но моментов у них было не так много, один-два за период.



В третьем периоде зажали, моментов много было. Счёт на табло, везёт сильнейшим, выиграли по буллитам. В конце удалений много было, за этим надо смотреть. Удаляемся, ногами недорабатываем — это старая наша проблема. В концовке третьего периода и в овертайме Сорокин просто выручил. Конечно, он лучший игрок матча. Григоренко неплохо смотрелся, когда сравнивали счёт, но Сорокин в конце просто спасал», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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