Сорокин: после второго периода в раздевалке бутылки не летали, было спокойно

Вратарь сборной России Илья Сорокин подвёл итоги выигранного матча со сборной Швеции (3:2 Б) на Кубке Первого канала.



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«Хорошая, волевая победа. Нам удалось переломить ход встречи. На третий период вышли, как на новую игру, и смогли вовремя забить.



На овертайм у меня осталось много сил, так как в игре особой работы не было. В моменте с моим сейвом получилось, что швед удачно в ловушку попал. Бывало, что отражал все буллиты, как сегодня.



После второго периода в раздевалке всё было спокойно, бутылки не летали. Проанализировали свою игру без нервов. Послушали тренерские указания на заключительный отрезок матча», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

С призраком Дацюка и клоном Умарка. Россия спаслась с 0:2! Кубок Первого канала начался с победы над Швецией.