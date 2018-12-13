Фарм-клуб «Флориды» расторг контракт с Сергеем Шумаковым

Фарм-клуб «Флориды Пантерз» в АХЛ расторг пробный контракт с нападающим Сергеем Шумаковым. Российский форвард провёл три игры в составе «Спрингфилда», забросив одну шайбу.



Напомним, 7 декабря Шумаков прошёл драфт отказов «Вашингтона». Форвард не провёл ни одного официального матча за основную команду «Вашингтона», играл только за фарм-клуб. В АХЛ Шумаков провёл 10 матчей, записав в актив 4 (3+1) балла при показателе полезности «+3».



27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ. Форвард, выведенный из состава москвичей в финале Кубка Гагарина, требовал обмена, однако руководство «армейского» клуба не смогло найти ему вариант в КХЛ. В итоге контракт с хоккеистом был расторгнут по инициативе игрока.

Источник: перед драфтом отказов Шумаков отказался тренироваться в АХЛ