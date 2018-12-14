Кагарлицкий о связке с Шипачёвым: это волшебный череповецкий воздух, наша магия

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о взаимодействии с Вадимом Шипачёвым. На двоих лидеры бело-голубых в этом сезоне набрали уже 78 очков.

«Это всё волшебный череповецкий воздух, наша череповецкая магия. Мы оба череповецкие, поэтому были вместе во второй команде. Но играли в разных звеньях: мне тогда было 15-16 лет, а Вадику уже 18. Их возраст играл в своём сочетании. К тому же его уже постепенно начали подпускать к основе.

Летом, когда стало известно, что мы вместе переходим в «Динамо», мы очень много общались с Вадимом. Собирались практически каждый день, придумывали всякие комбинации, рисовали их. Сколько дней провели за планшетом – не сосчитать. Так что мы планировали, как будем играть. Ведь на нас возложили большую ответственность – дали роль лидеров.

Имелось в виду, что не одни мы будем играть, но то, что будем выходить на лёд в ударной тройке, в большинстве, понимали – надо соответствовать статусу. Хотелось придумать что-то новое, поэтому оставались на льду после тренировок, работали над всевозможными элементами», — цитирует Кагарлицкого официальный сайт КХЛ.