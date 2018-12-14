Билялетдинов: Савин пока не совсем готов, ему ещё надо подготовиться

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после открытой тренировки рассказал о подготовке к матчу с «Автомобилистом» и оценил состояние новичка команды Евгения Савина.

«Некоторые в сборных находятся, в олимпийской и первой. Есть травмированные. В целом подготовка идёт, я считаю, нормально, есть ещё два дня для того, чтобы поработать. Свитов под вопросом, а Марков должен сыграть.

Состояние Савина? Ему надо ещё подготовиться. Пока он не совсем готов, так скажем. Немножко надо поработать, летний сбор пройти.

Цель — занять первое место в конференции? Мы об этом не говорим, но желание у нас есть. Мы всегда ставим высокие задачи. Иногда получается, иногда нет. Во всяком случае возможность есть, и надо пытаться достать», — цитирует Билялетдинова официальный сайт клуба.