У защитника «Ак Барса» Маркова родился сын

У защитника «Ак Барса» Андрея Маркова родился сын. Марков стал отцом в четвёртый раз. Хоккеист опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с новорожденным ребёнком.

«Сын! 14.12.18! Спасибо, моя любовь», — написал Марков в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Маркова

Марков состоит в браке с супругой Софьей с 2017 года.

39-летний Марков в нынешнем сезоне принял участие в 34 матчах «Ак Барса» и набрал 11 (2+9) очков. Карьеру хоккеист начинал в воскресенском «Химике», также выступал за московское «Динамо», «Витязь» и «Монреаль Канадиенс» в НХЛ.

В настоящее время «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В нынешнем сезоне казанский клуб набрал 59 очков.