Брагин назвал игроков, которые поедут на заключительный сбор перед ЧМ

Тренерский штаб молодёжной сборной России по хоккею во главе с Валерием Брагиным опубликовал список из 24 игроков, которые отправятся в Канаду на заключительный этап подготовки к чемпионату мира.

В список вошли:

Вратари: Пётр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»);

защитники: Даниил Валитов («Автомобилист»), Артём Волков («Химик»), Даниил Журавлев («Барс»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»);

нападающие: Артём Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Артём Николаев (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Степан Старков («Сочи»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»), Александр Яремчук («Авангард»).

Расположение сборной после сбора в Новогорске покинули защитники Антон Малышев («Локомотив»), Макар Хабаров («Северсталь»), а также нападающие Евгений Каницкий («Металлург» Нк), Владислав Цицюра («СКА-Нева).

На сборе в Канаде к сборной присоединятся пятеро кандидатов, выступающих в североамериканских лигах: защитники Александр Алексеев («Ред Дир»), Дмитрий Саморуков («Гельф»); нападающие Клим Костин («Сан-Антонио»), Александр Хованов («Монктон»), Иван Чехович («Бе-Коме»).