Кутейкин: Быков – хороший человек, это отражается на микроклимате команды

Защитник ХК «Спартак» Андрей Кутейкин поделился впечатлением от совместной работы с Вячеславом Быковым.

«Что за тренер Быков? В первую очередь он человек хороший, что много значит для коллектива. Это очень отражается на команде, микроклимат тоже становится более позитивный. В итоге сказывается на результате.

Почему Быков не хочет вновь принять какую-нибудь команду? Не знаю, наверное, у него и так всё хорошо. Да и тренерская доля, думаю, нелегкая. Тем более он всегда приходил в команды, которые ставили перед собой только одну задачу — выиграть Кубок. Уфа, Санкт-Петербург. Работать под таким давлением нелегко — всегда нужен максимальный результат. Нет места отговоркам из серии «не получилось», «не забили» — это даже воспринимать никто не будет, результат нужен здесь и сейчас», — цитирует Кутейкина пресс-служба «Спартака».