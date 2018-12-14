Бурмистров: первый матч в «Салавате Юлаеве» был тяжёлым

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров рассказал об адаптации в новом клубе.

Как оцениваю первые дни пребывания? Оцениваю нормально. Ребята хорошо приняли, и мы довольно-таки неплохо играли.

Единственное, перед московским матчем получил маленькое повреждение, а в остальном всё нормально. Находим понемногу свою игру, начали забивать голы и выигрывать важные игры.

Да я как прилетел в Уфу, так уже на следующий день полетел с командой в выездное турне. Пока всё отлично, жена со мной поехала — всё-таки что мне тут одному делать. Она нашла квартиру, сама всё устроила. Всё нормально.

Первый матч был самым тяжёлым, потому что я не играл две недели, ни с кем не тренировался. То есть у меня были индивидуальные тренировки всё это время, так что войти в игру сразу было тяжело.

Но раз тренер так сказал, значит, хорошо. А что касается тренеров, то с ними всё хорошо. Для меня главное выходить и оправдывать их доверие», — цитирует Бурмистрова «Реальное время».