Захаркин: Овечкин – феномен, по психофизике он намного выше других

Бывший тренер сборной России по хоккею Игорь Захаркин поделился мнением об игре россиян форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Александр — феномен. По своей психофизике, по своей мотивации он настолько выше даже хоккеистов высокого уровня, что я не удивлён его бомбардирским успехам и стабильностью в течение многих лет. Лучший сезон у него ещё впереди.

Что касается Жени Малкина, то это, безусловно, выдающийся игрок. С моей точки зрения, это хоккеист, который, как и Сергей Фёдоров, двигается в направлении шайбы, умеет хорошо обыгрывать, отдавать шайбу, забивать. Если Овечкин — чистый завершитель, то Малкин — это выдающийся игрок. А его спад — это временно. Я уверен, что после Нового года и к плей-офф это будет потрясающий форвард», — цитирует Захаркина телеканал «360».