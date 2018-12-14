Защитнику сборной России Елесину разбили лицо шайбой на тренировке

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев, защитник сборной России Александр Елесин получил повреждение на тренировке команды Ильи Воробьёва перед субботней игрой с чехами. В лицо Елесину попала шайба, после чего у хоккеиста пошла кровь, и его увели в раздевалку. Тренеры сообщили, что игрок должен принять участие в завтрашней игре команды.



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«Что с Елесиным? Ничего страшного, это хоккей. Шайба попала ему в лицо. Планируем, что завтра он сыграет, пока всё нормально», — сказал старший тренер россиян Алексей Жамнов.



Напомним, в первой игре на Кубке Первого канала сборная России одержала победу над командой Швеции в серии буллитов (3:2 Б).

Цифры Прохоркина и Кетова – это ужас. Оценки России за матч со Швецией Кетов и Прохоркин сыграли худший матч за сборную, а спасли россиян Григоренко, Сорокин и обновлённая тройка Андронова.

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