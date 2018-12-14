Перенесено время матча «Ак Барс» – «Нефтехимик»

По согласованию с командами, Континентальная хоккейная лига перенесла время начала матча «Ак Барс» –«Нефтехимик», который состоится 30 декабря в Казани, сообщает официальный сайт нижнекамской команды.



Вместо ранее запланированных 17:00, поединок на «Татнефть-Арене» начнётся в 15:00.



Игра станет уже четвёртым дерби между татарстанскими командами в текущем чемпионате, дважды сильнее оказались подопечные Зинэтулы Билелятдинова. 21 сентября они победили в Нижнекамске со счётом 2:1, 3 ноября «Нефтехимик» в Нижнекамске одержал победу в серии буллитов – 3:2 Б, последняя встреча прошла на «Татнефть-Арене» 26 ноября, хоккеисты из Казани выиграли со счётом 3:1.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19