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Олимпийская сборная России выиграла Кубок Люцерна

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Олимпийская сборная России выиграла Кубок Люцерна
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Олимпийская сборная России стала обладателем Кубка Люцерна. В финальном матче подопечные Олега Браташа оказались сильнее национальной команды Швейцарии, игра закончилась со счётом 5:1 (3:1, 0:0, 2:0).

Самым результативным игроком встречи стал нападающий сборной России Владимир Ткачёв, набравший 2 (1+1) очка. В составе россиян заброшенными шайбами также отметились Денис Алексеев, Артём Зуб, Алексей Кручинин и Олег Ли. Единственную шайбу швейцарцев забросил форвард Денис Холленштайн.

Ворота олимпийской сборной России защищал Илья Коновалов, у швейцарцев в воротах играл Леонардо Дженони.

Ранее в матче за третье место Словакия обыграла Австрию с разгромным счётом 6:1. В первой игре турнира россияне оказались сильнее словаков, выиграв со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные)
14 декабря 2018, пятница. 22:15 МСК
Швейцария
1 : 5
1:3, 0:0, 0:2
Россия (олимп.)
0:1 – Алексеев (Ткачёв) – 04:45 (5x5), 1:1 – Холленштайн – 10:36 (5x4), 1:2 – Зуб (Ильин) – 14:19 (5x5), 1:3 – Ткачёв – 16:05 (5x5), 1:4 – Кручинин – 40:22 (5x5), 1:5 – Ли – 56:14 (en)
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