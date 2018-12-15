Олимпийская сборная России выиграла Кубок Люцерна

Олимпийская сборная России стала обладателем Кубка Люцерна. В финальном матче подопечные Олега Браташа оказались сильнее национальной команды Швейцарии, игра закончилась со счётом 5:1 (3:1, 0:0, 2:0).

Самым результативным игроком встречи стал нападающий сборной России Владимир Ткачёв, набравший 2 (1+1) очка. В составе россиян заброшенными шайбами также отметились Денис Алексеев, Артём Зуб, Алексей Кручинин и Олег Ли. Единственную шайбу швейцарцев забросил форвард Денис Холленштайн.

Ворота олимпийской сборной России защищал Илья Коновалов, у швейцарцев в воротах играл Леонардо Дженони.

Ранее в матче за третье место Словакия обыграла Австрию с разгромным счётом 6:1. В первой игре турнира россияне оказались сильнее словаков, выиграв со счётом 2:1.