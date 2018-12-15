Овечкин — 14-й в истории НХЛ игрок, сделавший два хет-трика подряд несколько раз

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (6:5 Б). Для российского форварда хет-трик стал вторым подряд, и он стал 14-м игроком в истории НХЛ, кому удалось подобное достижение несколько раз в карьере. В 2017 году Овечкин в двух матчах подряд также забивал не меньше трёх голов.



Также Овечкин вышел на 6-е место в истории лиги по голам в большинстве (237). Впереди него — Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255), Люк Робитайл (247) и Фил Эспозито (246).



Также Александр повторил личный рекорд, продлив результативную серию до 13 встреч. На этом отрезке нападающий набрал 22 (16+6) очка. Ранее это удавалось Овечкину в сезоне-2006/07. Тогда россиянин набрал 20 очков, забросив 8 шайб и совершив 12 передач.

В Овечкина вселился Гретцки! Он творит историю в каждом матче И снова хет-трик!