Сухая серия Владимира Тарасенко достигла шести матчей

В очередной встрече игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» в овертайме обыграл «Колорадо Эвеланш» — 4:3. Российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко вновь не набрал очков, сухая серия форварда достигла шести игр.



В нынешнем сезоне Тарасенко провёл 30 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 (9+11) очков. Последний раз Владимир набирал очки в игре с «Колорадо Эвеланш», которая состоялась в конце ноября. В той встрече на его счету один результативный бросок.

Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»

Счёт на 4-й минуте открыл защитник хозяев Колтон Парэйко. «Лавины» вскоре не только отыгрались, но и вышли вперёд — отличились Свен Андригетто и Мэтт Калверт. Ещё до свистка на перерыв Иван Барбашёв восстановил равновесие. В третьем периоде команды обменялись результативными атаками: Парэйко оформил дубль, у «Колорадо» гол на счету Джея Ти Комфера. Победу «блюзменам» принёс Райан О’Райлли, отличившийся в меньшинстве.