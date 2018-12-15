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Разгромит ли сборная России Чехию на Кубке Первого канала?

Разгромит ли сборная России Чехию на Кубке Первого канала?
Хоккей / Евротур

Сегодня, 15 декабря, сборная России проведёт второй матч на Кубке Первого канала, сыграв со сборной Чехии. Начало встречи — в 15:45 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. В первой игре домашнего этапа Евротура россияне переиграли сборную Швеции со счётом 3:2 Б. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Разгромит ли сборная России Чехию на Кубке Первого канала?».

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.

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