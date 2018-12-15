Ларионов: партнёры Овечкина играют феноменально и снабжают Сашу шайбами

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился мнением о игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, оформившего два хет-трика подряд.



«Здорово, что Овечкин идёт по графику 74 гола за сезон. Считаю, это феноменальное достижение. Когда ты горячий, всё заходит. Дай бог, чтобы это всё продолжалось. На самом деле, достижения Саши потрясающие, особенно учитывая прошлый сезон, когда был выигран Кубок Стэнли. Ведь после таких вещей обычно идёт спад. Видно, что давление спало, Овечкин стал чемпионом и чемпионское похмелье ушло.



Когда находишься на ведущих ролях, на твои плечи всегда ложится большая нагрузка. Судя по всему, Саше стало легче. Повторюсь, спал груз чемпионского ожидания. Хотел бы отметить феноменальную работу партнёров Овечкина. Они снабжают его шайбами, а Саша исполняет.



Овечкин стал командным игроком и перестал тянуть одеяло на себя? Он никогда не тянул его. Овечкин всегда находится на острие, будучи забивающим форвардом. Остальные игроки тоже помогают, так как хоккей — командная игра. Индивидуально ты сегодня никого не обыграешь. Просто Овечкин знает, как использовать пространство, где правильно открыться. У него есть и всегда было чувство гола. Даже все рикошеты заходят», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Мой сын находится в возрасте Христа, когда можно творить чудеса!» Овечкин идёт по графику 74 гола за сезон!