Дауд: Овечкин забил за два матча больше, чем некоторые из нас — за сезон

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд поделился мнением об игре партнёра по команде, Александра Овечкина, оформившего в игре с «Каролиной Харрикейнз» (6:5 Б) второй хет-трик подряд.



«Это снимает груз с остальных. Овечкин забил шесть голов в двух матчах. Это больше, чем некоторые из нас забивают за весь сезон. Просто он является угрозой, где бы ни очутился. Первый гол, например, он забил издалека. И это завело всю команду», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Также Овечкин вышел на 6-е место в истории лиги по голам в большинстве (237). Впереди него — Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255), Люк Робитайл (247) и Фил Эспозито (246).



Также Александр повторил личный рекорд, продлив результативную серию до 13 встреч. На этом отрезке нападающий набрал 22 (16+6) очка. Ранее это удавалось Овечкину в сезоне-2006/07. Тогда россиянин набрал 20 очков, забросив 8 шайб и совершив 12 передач.