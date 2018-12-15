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Сеничев: бюджет «Трактора» меньше, чем у соседей, но результаты неплохие

Сеничев: бюджет «Трактора» меньше, чем у соседей, но результаты неплохие
Хоккей / КХЛ

Директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Сеничев поблагодарил команду за характер.

«Хочу поблагодарить команду за проявленный за последние два месяца характер. Это касается и молодёжи, и опытных ребят, которые постарались поддержать молодёжь и не упустить ситуацию. Что же касается в целом молодёжного резерва, он радует. Постоянное присутствие в российских сборных большого числа наших ребят и тренеров — это неоспоримый факт.

Имея значительно меньший бюджет, чем у ближайших соседей, коллектив старается показывать в последние годы неплохие результаты. Думаю, понимающие люди это видят и осознают», — цитирует функционера «Первый областной».

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