Кузьменко — о сборной Чехии: когда уже ничего не могут сделать, бьют исподтишка

Нападающий сборной России Андрей Кузьменко прокомментировал победу над командой Чехии (7:2) на Кубке Первого канала.

«Всё хорошо получается, очень рад, что в сборной получается забить. Спасибо партнёрам, сегодня у нашей тройки много что получалось, взаимодействие было очень хорошим, благодаря этому забили голы. К партнёрам быстро привык, ребята отдавали мне шайбу, я получил удовольствие от игры, надеюсь, они тоже. Здорово сыгрались. Оборонительным форвардом мне не пришлось быть, Кетов и Каблуков — молодцы, мы практически ни одну смену в обороне не играли, здорово в атаке мне помогали.

Почему только два опять? После этого момента я уже думал, что, видимо, не могу третью забить за сборную. Мне кажется, ключевым был момент с четвёртой заброшенной шайбой. Хотя вчера чехи с 0:3 отыгрались, наверное, не особо ключевой момент.

Конечно, после Кубка Карьяла была мотивация вернуть чехам должок. Мы там плохо сыграли, сегодня отквитали, слава богу.

Грубая игра чехов? Никто не любит проигрывать, и, когда уже ничего не могут сделать, бьют исподтишка. Хорошо, что мы за это наказали. Надеюсь, у Кирилла ничего серьёзного не будет и он выйдет на завтрашнюю игру. Два удаления на мне? Наверное, чехи не очень катаются», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.