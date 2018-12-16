Овечкин набрал очки в 14-м матче подряд в НХЛ, установив личный рекорд

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 29-й заброшенной шайбой в сезоне. В домашней встрече с «Баффало Сэйбрз» (идёт 2-й период, счёт равный — 3:3) форвард забросил во втором периоде на 34-й минуте, ассистентами выступили Никлас Бекстрём и Дмитрий Орлов.

Таким образом, Александр установил личный рекорд, продлив результативную серию до 14 встреч. На этом отрезке российский нападающий набрал 23 (17+6) очка.

Эта шайба стала 43-м результативным очком Овечкина в текущем сезоне. Всего в НХЛ россиянин отметился 1165 (636+529) баллами за результативность в 1035 матчах.

Видео гола доступно для просмотра в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Овечкин также укрепил лидерство в снайперской гонке (29 голов). Ближайшим преследователем россиянина является финн Патрик Лайне («Виннипег Джетс»), в активе которого 23 точных броска.