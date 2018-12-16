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«Вашингтон» вырвал победу у «Баффало», на счету Овечкина гол и победный буллит

«Вашингтон» вырвал победу у «Баффало», на счету Овечкина гол и победный буллит
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. «Кэпиталз» одержали пятую победу кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Решающий бросок в буллитной серии записал на свой счёт капитан «столичных» Александр Овечкин. В этой встрече россиянин также отметился голом. 3 (1+2) очка в составе «Баффало» набрал защитник Расмус Далин. На счету Джека Айкела дубль.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провёл на льду 21 минуту 25 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». В активе Дмитрия Орлова 1 (0+1) очко.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 3
2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Айкел (Райнхарт, Далин) – 02:41 (5x5), 1:1 – Коннолли (Смит-Пелли) – 03:39 (5x5), 2:1 – Врана (Кузнецов) – 09:41 (5x5), 2:2 – Айкел (Далин, Ристолайнен) – 22:25 (5x4), 2:3 – Далин (Скиннер, Райнхарт) – 27:21 (5x4), 3:3 – Овечкин (Бекстрём, Орлов) – 33:46 (5x5), 4:3 – Овечкин – 65:00 ( ПБ)
Овечкин набрал очки в 14-м матче подряд в НХЛ, установив личный рекорд
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