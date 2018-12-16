«Вашингтон» вырвал победу у «Баффало», на счету Овечкина гол и победный буллит

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. «Кэпиталз» одержали пятую победу кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Решающий бросок в буллитной серии записал на свой счёт капитан «столичных» Александр Овечкин. В этой встрече россиянин также отметился голом. 3 (1+2) очка в составе «Баффало» набрал защитник Расмус Далин. На счету Джека Айкела дубль.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провёл на льду 21 минуту 25 секунд, нанёс пять бросков в створ ворот, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». В активе Дмитрия Орлова 1 (0+1) очко.