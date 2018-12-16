Овечкин занимает 6-е место по результативной серии среди игроков старше 32 лет

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. «Кэпиталз» одержали пятую победу кряду.

Решающий бросок в буллитной серии записал на свой счёт капитан «столичных» Александр Овечкин. В этой встрече россиянин также отметился голом. Таким образом, российский форвард продлил результативную серию до 14 матчей. Результативная серия Овечкина — шестая за историю НХЛ среди игроков старше 32 лет.

Рекорд принадлежит Адаму Оутсу — 20 матчей в сезоне-1996/97 в возрасте 34 лет. 34-летний Горди Хоу в сезоне-1962/63 набирал очки в 16 матчах подряд. По 15 матчей продлились серии с набранными очками Люка Робитайла (34 года, сезон-1999/00), Уэйна Гретцки (35, 1996/97) и Криса Челиоса (33, 1995/96). 33-летний Овечкин делит шестое место с Марселем Дионном (33, 1984/85) и Хоу (35, 1963/64).