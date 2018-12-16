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Защитник Никита Лисов после одного матча за «Амур» вернулся в «Рубин»

Защитник Никита Лисов после одного матча за «Амур» вернулся в «Рубин»
Хоккей / КХЛ

В стан «Рубина» вернулся защитник Никита Лисов, информирует официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги.

Этот сезон Лисов начинал в составе «Рубина», где в 28 матчах регулярного чемпионата набрал 12 (4+8) очков. Его показатель полезности составил «+12». В начале декабря Лисов перешёл в хабаровский «Амур». Между «Рубином» и Лисовым изначально была договорённость, что в случае поступления 24-летнему игроку предложения из команды КХЛ он сможет вернуться в элитный дивизион. В составе клуба Континентальной хоккейной лиги он принял участие в одном матче регулярного чемпионата и провёл на льду менее двух минут.

Ранее хоккеист также защищал цвета ЦСКА, «Нефтехимика», «Адмирала», «Авангарда» и «Сочи».

Защитник Никита Лисов продолжит карьеру в «Амуре»
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