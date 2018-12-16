Генменеджеры «Детройта» и «Коламбуса» посетили Кубок Первого канала

Генеральные менеджеры «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд и «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен посетили второй этап Евротура — Кубок Первого канала, информирует корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. В Кубке Первого канала по традиции принимают участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии.

Подопечные Ильи Воробьёва сегодня, 16 декабря, проведут заключительную встречу на КПК. В первом матче Россия обыграла Швецию (3:2 Б), во втором — разгромила Чехию (7:2). Матч с Финляндией состоится сегодня на «Газпром Арене», начало — в 17:00 мск.

«Детройт» занимает 10-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 33 очка после 34 матчей. «Коламбус» на данный момент — в зоне плей-офф и занимает седьмое место на Востоке (37 очков после 32 игр).