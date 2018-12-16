Боченски: восстановление идёт хорошо, с нетерпением жду возвращения на лёд

Капитан «Барыса» Брэндон Боченски приступил к тренировкам с клубом. Игрок восстанавливается после травмы нижней части тела. Боченски рассказал о самочувствии и сообщил, что хочет быстрее выйти на лёд.

«Я вернулся и отдохнул. Восстановление идёт хорошо. С нетерпением жду возвращения на лёд. Надеюсь, что в ближайшие дни начну кататься, а после этого буду играть. Во время восстановительного периода я отдыхал и старался поддерживать верхнюю часть тела в форме. А ещё я много времени проводил с детьми», — цитирует Боченски пресс-служба «Барыса».

Боченски получил травму 12 ноября в матче Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью». В текущем сезоне Брэндон принял участие в 25 матчах КХЛ и набрал 18 (9+9) очков.