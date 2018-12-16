Тимирёв набрал 7 очков и упрочил лидерство в списке снайперов ВХЛ

Форвард «Лады» Александр Тимирёв помог тольяттинцам обыграть «КРС-ОЭРДЖИ» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Матч, проходивший в Тольятти, завершился со счётом 7:6 (ОТ). Тимирёв набрал 7 очков, форвард оформил хет-трик и стал автором 4 голевых передач.

Тимирёв возглавляет список лучших бомбардиров ВХЛ. В 34 матчах форвард забросил 21 шайбу и отдал 20 передач. Второе место в списке самых результативных игроков лиги занимает форвард «Металлурга» Даниил Ердаков, набравший 33 (13+20) очка.

«Лада» после 34 игр занимает третье место в турнирной таблице ВХЛ. Клуб из Тольятти набрал 55 очков. Турнирную таблицу с 56 очками возглавляет «СКА-Нева». «КРС-ОЭРДЖИ» с 14 очками занимает 28-е, предпоследнее место.