И. Воробьёв: как оценю год для сборной? Прекрасно, мы выиграли два турнира

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал результат матча Кубка Первого канала с командой Финляндии (5:0). Встреча проходила в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром-Арена», и её посетило более 71 тыс. зрителей.

«Как оценю игру Педана? Сейчас всё очень свежо, мы будем анализировать. У нас есть теоретическая группа. Каждого игрока разбираем. Нет смысла ничего говорить, да и не хочется никого выделять. Была команда на этом турнире.

Как оценю год для сборной? Прекрасно, что сборная выиграла Олимпиаду. В этом сезоне мы выиграли два турнира, работаем дальше. Конечно, у нас есть дорожная карта на будущее. Но опять же, это хоккей. Здесь травмы случаются. Будем смотреть, думать дальше к следующему этапу Евротура.

Финская команда удивила? Нет. Просто мы с 0:2 у тех же шведов отыгрались. Понимаете, здесь очень быстро может всё поменяться. Каждая ошибка может сыграть роль. Результат получился, было хорошее большинство, вовремя забили. Но, повторюсь, очень всё быстро происходит и меняется. Нельзя терять нить игры ни на секунду.

У нас есть стандарты, по какому принципу мы набираем игроков. Это отлаженная система. Игрок должен всё делать на полсекунды быстрее. Мы смотрим на отдельных игроков. Питерский клуб, конечно, помогает», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.