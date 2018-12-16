Форвард «Рейнджерс» Фаст пропустит 2-4 недели из-за травмы

Шведский форвард клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Йеспер Фаст пропустит от двух до четырёх недель из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба американского клуба.

В нынешнем сезоне Фаст принял участие в 31 матче и набрал 11 (3+8) очков. В четырёх последних матчах шведский нападающий забросил две шайбы.

«Рейнджерс» после 31 матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги занимает в турнирной таблице Восточной конференции 11-е место. «Рейнджерс» набрали 32 очка.

Клуб из Нью-Йорка в пяти последних матчах одержал лишь одну победу. Сегодня, 16 декабря, «Рейнджерс» сыграют с «Вегас Голден Найтс».

«Нью-Йорк» выбрал Фаста в шестом раунде драфта в 2010 году. В НХЛ шведский форвард дебютировал в 2013 году.