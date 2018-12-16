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«Рейнджерс» потерпел третье поражение подряд, уступив «Вегасу»

«Рейнджерс» потерпел третье поражение подряд, уступив «Вегасу»
Хоккей / НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступил клубу «Вегас Голден Найтс». Матч, проходивший на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершился победой гостей со счётом 4:3 (ОТ).

Хозяева открыли счёт уже на второй минуте, но затем гости ещё до конца первого периода отыгрались, а в начале второго периода вышли вперёд. После этого уже «Рейнджерс» дважды возвращались в игру, сравнивая счёт. В овертайме уже на второй минуте Алекс Так принёс «Вегасу» победу.

Это поражение стало для «Рейнджерс» третьим подряд. Клуб из Нью-Йорка занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» расположился на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2018, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3 : 4
1:1, 1:2, 1:0, 0:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Шей (Бучневич, Хейз) – 01:13 (5x5), 1:1 – Смит (Маршессо, Карлссон) – 11:40 (5x4), 1:2 – Штястны (Пасиоретти, Так) – 26:09 (5x5), 2:2 – Зибанеджад (Хейз, Цуккарелло) – 32:10 (5x4), 2:3 – Каррье (Носек) – 33:12 (5x5), 3:3 – Крайдер (Хейз) – 43:29 (5x5), 3:4 – Так (Штястны, Миллер) – 62:11 (3x3)
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