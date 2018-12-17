«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: Кучеров забросил 14-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» играет на выезде с «Виннипег Джетс» (идёт третий период, 4:3). При счёте 3:3 в большинстве отличился российский нападающий «молний» Никита Кучеров. Ассистентами выступили Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт.

Посмотреть видео гола Кучерова можно на официальном сайте НХЛ.



Это 48-е результативное действие в сезоне для форварда. Теперь на его счету 14 голов и 34 передачи. Показатель полезности Никиты – «+5», среднее игровое время – 18 минут и 25 секунд.

Кучеров занимает третье место в бомбардирской гонке, он догнал форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (19+29). Возглавляет её нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен с 56 очками в активе. Его одноклубник Натан Маккиннон – второй (52 балла).