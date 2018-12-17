«Рейнджерс» вызвали Георгиева из АХЛ

Вратарь системы клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев вызван из команды Американской хоккейной лиги «Хартфорд Вулф Пэк», информирует официальный сайт НХЛ. В обратном направлении отправлены форвард Мэтт Белески и вратарь Дастин Токарски.



В восьми матчах за «Рейнджерс» в этом сезоне Георгиев одержал четыре победы, в среднем пропуская по 3,37 гола за матч и отражая 89,9% бросков. В текущем чемпионате 22-летний голкипер уже провёл восемь матчей за «Хартфорд»: в среднем вратарь пропускал 3,30 гола за игру и отражал 89% бросков по воротам. На его счету две победы и шесть поражений.



В конце октября Георгиева уже отправляли в АХЛ. В ноябре Александр оформил первый шат-аут за «Рейнджерс».

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