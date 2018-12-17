Три игрока сборной России U18 — в символической сборной Мирового кубка вызова

Стала известна символическая сборная Мирового кубка вызова, который состоялся в Канаде.



В команду лучших игроков вошли три хоккеиста сборной России U18: голкипер Ярослав Аскаров, нападающий Илья Николаев и форвард Василий Подколзин, набравший 8 (3+5) очков. Также в символическую сборную попали защитники Ронни Аттард (США) и Ти Джей Ллойд (Канада), а также форвард Бобби Бринк (США), забросивший шайбу в финале.



Юниорская сборная России U18 проиграла команде США в финале Мирового Кубка вызова со счётом 0:2. Турнир проводится с 2006 года. Сборная США победила в восьмой раз. Для российской команды это третье серебро, также она четырежды занимала третье место.



Ранее в матче за третье место команда Канада-Запад победила сборную Чехии со счётом 3:1.

Америка была сильнее. У российских юниоров третье серебро Кубка вызова за 5 лет Всё решил один-единственный гол.