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Три игрока сборной России U18 — в символической сборной Мирового кубка вызова

Три игрока сборной России U18 — в символической сборной Мирового кубка вызова
Хоккей / Прочие

Стала известна символическая сборная Мирового кубка вызова, который состоялся в Канаде.

В команду лучших игроков вошли три хоккеиста сборной России U18: голкипер Ярослав Аскаров, нападающий Илья Николаев и форвард Василий Подколзин, набравший 8 (3+5) очков. Также в символическую сборную попали защитники Ронни Аттард (США) и Ти Джей Ллойд (Канада), а также форвард Бобби Бринк (США), забросивший шайбу в финале.

Юниорская сборная России U18 проиграла команде США в финале Мирового Кубка вызова со счётом 0:2. Турнир проводится с 2006 года. Сборная США победила в восьмой раз. Для российской команды это третье серебро, также она четырежды занимала третье место.

Ранее в матче за третье место команда Канада-Запад победила сборную Чехии со счётом 3:1.

Америка была сильнее. У российских юниоров третье серебро Кубка вызова за 5 лет
Всё решил один-единственный гол.
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