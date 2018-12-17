Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала лучших игроков очередного дня регулярного чемпионата.



Лучшим игроком дня назван нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли. В игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:4 ОТ) он отдал две результативные передачи и отметился победным броском в овертайме. «Молнии» проиграли, несмотря на 37 сейвов голкипера Андрея Василевского.



Второй звездой признан капитан «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел. Американский форвард поучаствовал во всех голах команды в игре с «Бостон Брюинз» (4:2), забросив две шайбы и отдав две результативные передачи.



Третьей звездой стал защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс, отдавший три голевые передачи в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3). Канадский хоккеист достиг отметки в 600 набранных очков в лиге.

Защитник «Сан-Хосе» Бёрнс набрал 600-е очко в НХЛ