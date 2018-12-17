Минское «Динамо» отправило Дениса Казионова в фарм-клуб

Нападающий минского «Динамо» Денис Казионов отправлен в фарм-клуб после завершения процедуры драфта отказов, сообщает пресс-служба белорусской команды. Хоккеист уже приступил к тренировкам в составе солигорского «Шахтёра».



Минская команда дважды помещала игрока в список отказов – 27 ноября и 13 декабря. В услугах Казионова не был заинтересован ни один из клубов КХЛ, поэтому по истечении заданного срока его отправили в «Шахтёр».



Казионов сыграл за минское «Динамо» в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 29 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-10» и 28 минутах штрафного времени. В среднем за игру 31-летний хоккеист проводил на площадке 17 минут.

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