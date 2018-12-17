Форвард «Вегаса» Икин нарядился гигантской шайбой и таранил одноклубников

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Коди Икин решил развлечь одноклубников перед выездным матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ).



Хоккеист надел на себя рекламный костюм, выполненный в виде гигантской шайбы. Икин таранил игроков «Вегаса», разминавшихся перед игрой с футбольным мячом.

Видео также можно посмотреть на странице «Вегаса» в «Твиттере».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райлли Смит, Пол Штясны, Уильям Каррье и Алекс Так. У хозяев точные броски на свой счёт записали Брэди Шей, Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.



Это поражение стало для «Рейнджерс» третьим подряд. Клуб из Нью-Йорка занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» — на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.